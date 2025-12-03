Flamengo mira contratação de Gabriel Brazão, do Santos

Novo tetracampeão da América, o Flamengo se prepara para as novas contratações para o ano de 2026, e já tem um nome na lista: Gabriel Brazão. Com a aproximação da saída de Matheus Cunha, que já assinou pré-contrato com o Cruzeiro, o goleiro do time paulista é um dos primeiros nomes do scout.

O Santos está lutando com todas as forças para não ser rebaixado nas duas últimas rodadas, e por isso o Rubro-Negro precisa esperar até o fim do Brasileirão para voltar as tratativas com o Peixe. A diretoria do Flamengo tem já conhecimento sobre as pretensões financeiras do jogador, de 25 anos.

O goleiro e o Flamengo já haviam chegado em um acordo no meio deste ano, mas encontraram dificuldades porque o Santos não deu sinais de liberação do jogador. Para o clube paulista, há uma certa proteção por causa de uma multa rescisória com um valor considerado impagável para o mercado brasileiro e o desejo de manter o atleta.

Se o Santos não conseguir se manter na Série A, a negociação pode ser facilitada. O clube paulista possui 60% dos direitos econômicos de Brazão. Os outros 40% são da Inter de Milão.