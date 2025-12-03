Operação Torniquete: Polícia Civil realiza ação contra roubos de veículos no Chapadão

O objetivo da ação é cumprir mandados de prisão, mas também apurar informações de inteligências para robustecer investigações em curso - Foto: Divulgação/PCERJ

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (03), mais uma ação da "Operação Torniquete", na comunidade do Gogó de Guadalupe, no Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio. As diligências, coordenadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), visam ao combate ao braço do Comando Vermelho que ordena e fomenta a prática do roubos de veículos.

O objetivo da ação é cumprir mandados de prisão, mas também apurar informações de inteligências para robustecer investigações em curso. Segundo apurado pela DRFA-CAP, a comunidade é um dos bunkers da facção criminosa para onde são levados automóveis subtraídos no Rio de Janeiro.

A “Operação Torniquete” foi implementada para reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 700 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 43 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.