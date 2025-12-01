Zubeldía busca solução para desfalque de Canobbio para partida contra o Grêmio

O Fluminense terá um importante desfalque para a partida diante do Grêmio, na terça-feira (02). O atacante Canobbio recebeu o terceiro cartão amarelo no último compromisso do Tricolor e está fora do jogo em Porto Alegre.

Com isso, Luis Zubeldía precisará mexer na equipe titular. Canobbio tem sido peça crucial no Flu. A ausência do uruguaio pode também servir como teste para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco. O atacante também está fora desse duelo.

Zubeldía tem opções variadas para o lugar do camisa 17. A mais simples seria colocar outro ponta direita, o que não deve acontecer. No elenco atual os nomes do banco para isso são Riquelme e Santi Moreno, dois nomes pouco utilizados nos últimos jogos.

As principais opções, então, seriam os jogadores que atuam pela esquerda. Isso faria com que Serna fosse deslocado para a direita. Para essa vaga, o Fluminense tem Soteldo e Keno. Existe ainda a chance de uma mudança de esquema.

Com o retorno de Ganso, após quase três meses lesionado, o camisa 10 vira uma possibilidade para Zubeldía. Além dele, Lima e Nonato são dois candidatos que colocariam mais um homem no meio-campo, mas com características mais defensivas.

