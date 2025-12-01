Brasil deve receber Copa América feminina em 2026

Seleção Brasileira feminina foi campeã da Copa América realizada esse ano no Equador - Foto: CBF/Divulgação

O Brasil deve receber a Copa América feminina no ano que vem. A competição será um evento teste para a Copa do Mundo, que será disputada pela primeira vez no país em 2027.

A sugestão partiu da Conmenbol, durante a reunião do conselho realizada em Lima, no Peru, na semana passada. Segundo informações, o presidente da CBF, Samir Xaud, aprovou a ideia.

A seleção brasileira feminina, inclusive é a atual campeã do torneio, que foi disputada esse ano no Equador.

Até 2022, o torneio servia para classificar as seleções sul-americanas para a Copa do Mundo, mas para 2027, a Conmenbol criou a Liga das Nações. A competição dará duas vagas diretas para o mundial e outras duas de repescagem.

Por ser o país sede, o Brasil não participara do torneio.

Oito cidades receberão jogos da Copa do Mundo em 2027, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. O Maracanã será o local de abertura e da final do torneio. Serão 32 seleções em busca do título entre os dias 24 de junho e 25 de julho.