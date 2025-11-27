Com goleada histórica por 6 a 0 sobre o São Paulo, Flu se garante na Libertadores

O Fluminense está de volta à Libertadores depois de uma temporada de ausência. A equipe de Zubeldía goleou o São Paulo por 6 a 0, nesta quinta-feira (27), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, e não pode mais terminar abaixo da sétima colocação, o que o coloca ao menos nas fases iniciais do torneio.

Essa será a 11ª vez que o Tricolor disputa a Liberta em sua história, sendo cinco delas nos últimas seis anos: 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2026. Conquistou o único título de sua história em 2023.

O Fluminense tem como foco principal neste último mês de temporada buscar o título da Copa do Brasil, mas segue tendo pretensões no Campeonato Brasileiro. A ideia é tentar a vaga direta na fase de grupos, para evitar os dois "mata-mata" iniciais já em fevereiro.

A equipe ainda enfrenta Grêmio, na Arena na próxima terça-feira (02), às 21h30, e encerra a campanha contra o Bahia, no Maracanã no domingo (07), às 16h. A última rodada pode ser um confronto direto pela vaga, já que o Bahia, ao lado do Botafogo, é um dos adversários que brigam pelo posto.

A semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco acontece nos dias 11 e 14 de dezembro, ambas no Maracanã, às 20h e 20h30, respectivamente. O Flu é mandante da segunda partida.

