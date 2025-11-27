Site vaza camisa principal da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026

A camisa número um do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 foi vazada pelo site "FootyHeadlines". O veículo especializado publicou na quarta-feira (26) fotos da camisa que será a primeira opção para o Brasil no ano que vem: ela é praticamente toda amarela, com detalhes em verde.

O uniforme é inspirado, de acordo com o site, na camisa utilizada pela seleção na Copa de 1970, quando conquistou o Tri mundial, no México. A gola é verde, com um tom puxado para o azul. Na lateral, há detalhes na mesma cor, além de alguns elementos texturizados em toda camisa. O site não divulgou o short e o meião que serão parte do primeiro uniforme do Brasil no Mundial.

O uniforme será lançado oficialmente em março e terá estreia em campo no amistoso contra a França. A camisa azul, que teve imagens vazadas neste mês, começará a ser usada no jogo contra a Croácia, no mesmo mês. Os dois adversários têm o mesmo fornecedor de material esportivo da CBF e também vão ter roupa nova nos amistosos.