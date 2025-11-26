Embarque do Flamengo para a final da Libertadores irá contar com esquema especial de trânsito

O voo fretado tem previsão de decolar às 17h e a operação começa às 14h - Foto: Reprodução

O embarque da delegação do Flamengo rumo à Lima para a final da Libertadores, que acontece neste sábado (29) irá contar com um esquema especial de trânsito, montado pela prefeitura do Rio. O time embarca na tarde desta quarta-feira (26), com expectativa de que 10 mil torcedores acompanhem a partida da delegação.

O esquema de trânsito foi elaborado de forma conjunta entre concessionárias de serviços públicos, a RioGaleão, que é responsável pela administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim, e o Clube de Regatas do Flamengo. O trânsito da delegação contará também com escolta policial.

O time sai do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. O ponto oficial de concentração da torcida acontece no Terminal Aroldo Melodia, na Cidade Universitária.

Orientações aos torcedores

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) e o Flamengo orientam que a torcida não permaneça nas proximidades do Ninho do Urubu nem ao longo do trajeto, uma vez que não há previsão de paradas dos ônibus até a chegada ao aeroporto.

Com a aproximação da delegação ao Terminal Aroldo Melodia, os torcedores poderão acompanhar o comboio até a entrada do Terminal de Cargas.

Interdições Programadas

A partir das 14h, serão implementadas as seguintes interdições:

- Estrada do Galeão – pista sentido Centro, entre a alça de acesso à Ponte Nova e a alça de acesso da Linha Vermelha (sentido Duque de Caxias);

- Ponte Velha do Galeão, totalmente interditada nos dois sentidos.

- As vias serão liberadas assim que houver dispersão do público.

Para minimizar impactos, os seguintes desvios serão realizados:

- Veículos com destino ao Centro deverão utilizar a Ponte Nova;

- Veículos com destino à Linha Vermelha (sentido Duque de Caxias) seguirão pela Ponte Nova → Via Expressa Presidente João Goulart (sentido Centro) → Av. Brigadeiro Trompowski → retorno na Ilha do Fundão → alça de acesso da Linha Vermelha (sentido Baixada).

A chegada e a saída da Ilha do Governador deverão ser feitas exclusivamente pela Ponte Nova durante o período de bloqueios.

Linhas de ônibus municipal e intermunicipal que utilizam a Ponte Velha também terão o itinerário desviado para a Ponte Nova.

BRT

- A Mobi-Rio reforçará a operação das linhas de BRT que atendem o Terminal Aroldo Melodia:

- 42 (Madureira x Galeão),

- 43 (Santa Efigênia x Fundão)

- 90 (Gentileza x Fundão).

Deslocamento

Os ônibus da delegação do Flamengo seguirão por:

- Estrada dos Bandeirantes

- Av. Salvador Allende

- Av. Abelardo Bueno

- Av. Eng. Carlos Carvalho

- Curva Chico Anysio

- Av. Ayrton Senna

- Linha Amarela

- Linha Vermelha

- Ponte Velha

- Terminal de Cargas do Galeão.