Flamengo empata com Galo e aumenta vantagem sobre Palmeiras no Brasileirão 2025
Equipes foram a campo em diferentes jogos, contra o Atético-MG e Grêmio, na noite dessa terça-feira (25)
O Brasileirão não teve campeão definido, na noite dessa terça-feira (25). Mas o Flamengo empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e está a um passo do título.
O gol do Galo foi de Bernard. Bruno Henrique, nos acréscimos, empatou para o Flamengo.
Com o empate, a vantagem rubro-negra sobre o Palmeiras saltou para cinco pontos. É que o time paulista perdeu para o Grêmio em Porto Alegre, por 3 a 2.
O Flamengo que até poupou titulares, mas recorreu aos principais jogadores no segundo tempo. O lamento, no geral, foi pelo número de chances perdidas.
Leia também:
São Gonçalo registra mais 34 roubos de veículos entre segunda e terça-feira
Brasil aparece no pote 1 das seleções para o sorteio da Copa do Mundo de 2026
Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Ceará, no Maracanã, quarta-feira, às 21h30, e tem nova chance de confirmar o título. Se vencer, nem precisa pensar no jogo do Palmeiras.
Mas antes, a agenda do Fla tem a final da Libertadores, sábado, contra o próprio Palmeiras, às 18h (de Brasília).