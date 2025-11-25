Brasil aparece no pote 1 das seleções para o sorteio da Copa do Mundo de 2026

Seleção brasileira conhecerá seus adversários na Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Seleção brasileira conhecerá seus adversários na Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Fifa divulgou nesta terça-feira (25) a divisão dos quatro potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial, que terá novo formato a partir do ano que vem, com 48 seleções.

Confira os potes:

Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul

Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2.

Potes com as seleções da Copa do Mundo de 2026 | Foto: Reprodução

Ao todo, são quatro potes com 12 seleções cada. No primeiro, ficaram os três países-sede, que já sabem em que grupo estarão: o México será o cabeça de chave do grupo A; o Canadá, do grupo B; e os Estados Unidos, do grupo D. O pote fica completo com as nove equipes que estão melhor posicionadas no ranking da Fifa. O ranking também foi o critério para a definição dos 2, 3 e 4.

Ainda há seis participantes a serem definidos entre os 48 times da Copa do Mundo de 2026. Quatro deles virão da repescagem da Europa, que tem 16 equipes participantes. As outras duas vagas serão preenchidas em uma repescagem intercontinental, que conta seis equipes de diferentes confederações. As repescagens serão realizadas em março do ano que vem.