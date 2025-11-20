Zubeldía destaca atuação consistente do Fluminense na vitória sobre o Flamengo

Depois de vencer o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Zubeldía destacou a atuação consistente do Fluminense e a forma como o time executou o planejamento traçado para o duelo. Segundo o treinador, a equipe conseguiu explorar fragilidades do adversário, limitar as principais alternativas ofensivas do rival e manter equilíbrio entre os momentos com e sem a bola ao longo da partida.

Zubeldía explicou que o bom desempenho tricolor passou pela leitura correta do jogo e pelo comprometimento dos jogadores em seguir cada orientação estabelecida para o clássico.

O treinador argentino também comentou sobre a carga emocional de partidas diante de rivais históricos. Ele afirmou que encara todos os clássicos com a mesma seriedade e que busca sempre compreender o sentimento da torcida, especialmente daqueles que cresceram acompanhando o clube.

Para ele, confrontos desse tipo carregam um peso especial: independentemente do resultado, produzem impacto direto no humor e no orgulho do torcedor. A vitória, segundo o técnico, reforça o sentimento de missão cumprida ao ver a torcida celebrando.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 54 pontos e assumiu provisoriamente a sexta posição, ultrapassando o Bahia, que permanece com 53 e ainda entra em campo na rodada. A equipe volta a jogar no sábado, quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque pela 35ª rodada do Brasileirão.