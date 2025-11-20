Flamengo esbarra no Fluminense e se atrapalha na parte de cima da tabela no Brasileirão

O Flamengo perdeu uma boa chance de disparar na liderança do Brasileirão 2025. Com grande atuação, principalmente no primeiro tempo, o Fluminense venceu o clube da Gávea por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, e se manteve firme na briga por uma vaga direta na Libertadores.

O time de Filipe Luís, dessa vez, teve uma atuação defensiva abaixo da média, cometeu falhas graves e perdeu a chance de disparar na liderança do Brasileirão. Lucho Acosta abriu o placar com golaço e Serna se aproveitou de trapalhada de Rossi para ampliar. O Flamengo descontou em cobrança de pênalti bem cobrada por Jorginho.

