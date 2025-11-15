Brasil vence Senegal por 2 a 0 no penúltimo amistoso do ano

Com a vitória, a seleção quebrou um tabu contra o adversário africano - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Na partida realizada neste sábado (15), a Seleção Brasileira venceu Senegal por 2 a 0 e levantou a torcida presente no Emirates Stadium, em Londres, no penúltimo amistoso do ano. Os gols foram de Estêvão e Casemiro, ambos no primeiro tempo.

Senegal chegou muito perto de marcar, mandando uma bola na trave no segundo tempo, após falha de Ederson.

Com a vitória, a seleção quebrou um tabu contra o adversário africano e deu ao confronto uma cara de Copa do Mundo.

A seleção brasileira volta a jogar na terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília), contra a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille, na França.