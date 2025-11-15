Morre Celso Barros, ex-presidente da Unimed-Rio e pré-candidato à presidência do Fluminense

Celso Barros, ex-presidente da Unimed Rio e pré-candidato à presidência do Fluminense, morreu neste sábado (15) aos 73 anos. O médico sofreu um infarto fulminante no início da tarde.

Barros, que presidiu a Unimed-Rio, no período em que patrocinou o Fluminense entre 1999 e 2014, era pré-candidato à presidência do clube na eleição que acontece no próximo dia 29 de novembro.

Celso Corrêa de Barros era especializado em pediatria e foi diretor do Sindicato dos Médicos RJ, conselheiro do CREMERJ e diretor da Associação Médica Brasileira. Ele tinha completado 73 anos no dia 15 de janeiro deste ano.

No futebol, Celso ganhou notoriedade como presidente da Unimed. Nesse período, ajudou o Fluminense a sair da Série C e conquistar a Copa do Brasil de 2007 e os títulos do Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012, além dos Cariocas de 2002, 05 e 12.

Se notabilizou também por proporcionar a contratação de nomes marcantes do clube, como Romário, Edmundo, Fred, Conca, Deco e outros craques que vestiram a camisa do clube ao longo das últimas décadas.

Neste ano, Celso era pré-candidato à presidência do Fluminense para o triênio 2026-2028. Este sábado (15), em que ele teve um infarto fulminante, era justamente o dia limite para homologação das chapas.