Flamengo perde De la Cruz e aumenta lista de desfalques para enfrentar o Sport

De la Cruz está fora do jogo do Flamengo contra o Sport - Foto: Divulgação/Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo divulgou no início desta tarde a lista de relacionados para enfrentar o Sport, neste sábado (15), na Arena Pernambuco. O time, que estava repleto de desfalques por lesões e devido à Data Fifa, também não poderá contar com De la Cruz.

O Rubro-Negro tem, ao todo, doze desfalques para o duelo. O uruguaio camisa 18 não tem lesão constatada, mas o departamento médico do clube optou por evitar a sobrecarga do jogador e diminuir o risco de uma lesão.

Além de De la Cruz, o Flamengo tem sob cuidados médicos os seguintes jogadores: Allan, Jorginho, Léo Ortiz, De La Cruz e Pedro. Outros jogadores estarão a disposição de suas seleções na Data Fifa e também estão fora do jogo em Recife: Vinã, Varela, Arrascaeta, Plata, Carrascal, Danilo e Alex Sandro.

Relacionados do Flamengo para enfrentar o Sport, pelo Brasileirão | Foto: Reprodução

Com os desfalques, a lista do técnico Filipe Luís ficou repleta de nomes da base. O zagueiro João Victor, elogiado pelo treinador recentemente, tem chances de iniciar a partida como titular. A partida tem grande importância para o vice-líder Flamengo, que trava um duelo ponto a ponto com o Palmeiras pelo topo do Brasileirão.