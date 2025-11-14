Vasco inicia plantio de 'grama de Copa do Mundo' em São Januário

O novo gramado de São Januário já começou a ser plantado nesta sexta-feira (14). O Vasco iniciou o movimento para realizar a troca completa do campo durante a Data Fifa. O local contará com uma nova espécie de grama: a Bermuda Celebration.

A escolha do novo piso é motivado pela alta capacidade de recuperação. A variação é utilizada no CT Moacyr Barbosa e também está presente em alguns estádios da elite no futebol brasileiro. Em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, foi o tipo de grama escolhido para os estádios reformados.

Esse gramado é utilizado até hoje em locais como Maracanã, Mineirão, Arena Fonte Nova e Mané Garrincha. Além de seguir os padrões exigidos pela Conmebol e a CBF, essa espécie de grama é de mais fácil adequação a qualquer tipo de clima, principalmente o tropical.

"O planejamento é feito para que no dia 28 o estádio tenha plenas condições de jogo. Por isso, vamos utilizar uma tecnologia apropriada, que proporciona a condição adequada para o jogo. Os rolos vão começar a ser colhidos na quinta-feira (13) e devem durar três dias; vão ser feitos sexta, sábado e domingo. Os rolos vão ter 1x20 de largura; todos os equipamentos mais modernos que a Itograss utiliza vão estar disponíveis na obra e a grama apresenta condições apropriadas, sendo vistoriada pela Greenleaf e Vasco", disse Rodrigo Santos, coordenador na Itograss, que completou:

"A grama utilizada vai ser a Celebration, mesma grama que o Vasco tem no CT. Antes eles utilizavam Tifway 419. Então o Vasco vai ter um espelho do que acontece no CT, podendo aproveitar melhor os treinos e depois performar no estádio com condições similares."

O Vasco utilizava em São Januário o tipo conhecido como Bermuda TifWay 419, que tem uma regeneração mais lenta em relação à nova. A diretoria fez o movimento para eliminar as mutações presentes na grama que promoviam mudanças nas cores e pioravam o aspecto estético do estádio.

O cronograma segue à risca conforme a previsão inicial. Nesta sexta-feira (14), serão implementados os primeiros 3.300 metros de plantio da Bermuda Celebration. A previsão é de que toda a grama já esteja no estádio até domingo (16) , a depender das condições climáticas. A partir de segunda-feira (17), há um manejo nutricional para enraizar a grama e dar início ao crescimento no novo piso. A reforma ficará pronta até o dia 28 de novembro, quando o Vasco enfrenta o Internacional em São Januário.