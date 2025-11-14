Seleção brasileira fecha preparação para enfrentar Senegal em amistoso, neste sábado (15)

A seleção brasileira encerrou nesta sexta-feira (14) a preparação para enfrentar Senegal, em amistoso neste sábado (15), às 13h (horário de Brasília). O último treino foi realizado no estádio do Arsenal, palco da partida em Londres, na Inglaterra.

Buscando evitar o desgaste físico, a comissão técnica de Carlo Ancelotti realizou um trabalho de menor intensidade. A atividade foi aberta e contou com a presença de amigos, familiares e também convidados de jogadores.

Ao longo da semana, a escalação do Brasil começou a ser desenhada. A principal novidade no onze inicial deve ser a presença de Éder Militão pela lateral-direita. O treinador italiano colocou o zagueiro do Real Madrid na posição para ter maior solidez defensiva.

Leia também:

Homem é resgatado de “tribunal do tráfico” durante operação da Polícia Civil em Belford Roxo

Polícia aponta esquema de R$ 30 milhões ligado ao CV em São João de Meriti

Se nenhum imprevisto acontecer, a Seleção irá a campo com: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.

A formação é bem semelhante a usava por Ancelotti na goleada de 5x0 pra cima da Coreia do Sul, no mês passado. As trocas são: Ederson no lugar de Bento; Marquinhos substitui Vitinho, com Militão indo para a lateral; Alex Sandro na vaga de Douglas Santos.