Bruno Henrique é absolvido pelo STJD e está livre para seguir atuando pelo Flamengo

O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, retomado nesta quinta-feira (13), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), terminou com a absolvição parcial do atleta. Por 6 votos a 3 contra a suspensão de jogos, o atleta está livre para continuar atuando pelo rubro-negro e terá apenas que pagar uma multa.

O jogador participou da audiência de forma on-line. O auditor Marco Choy, explicou que o caso de Bruno Henrique se resumo ao compartilhamento de informações sensíveis e traçou um comparativo com a Operação Penalidade Máxima, para no final concluir que a punição pelas ações do atleta seria uma multa de R$ 100 mil.

O atacante rubro-negro foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores durante uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023. Em setembro, o atleta foi condenado a 12 jogos de suspensão, mas a defesa conseguiu um efeito suspensivo e Bruno seguiu atuando normalmente.

Leia também:

Tati Zaqui lamenta perda de bebê: 'Te amamos desde o primeiro momento'



Pitbull ataca crianças dentro de escola em Belford Roxo

Ao todo, seis auditores entenderam que não houve influência do cartão tomado pelo atacante no placar da partida em questão. Os demais três auditores pediram a suspensão do jogador, mas foram minoria. Desta maneira, como não há mais a possibilidade de recursos, o atleta está livre para seguir atuando.