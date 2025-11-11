Ginasta do Alcântara é vice campeã estadual e disputa Copa Carioca de Ginástica Rítmica

A atleta ja coleciona duas Copa São Gonçalo, uma Copa GR Star, uma Copa La Salle e agora diputa a 3ª fase da Copa Carioca - Foto: Reprodução

A atleta mirim, Maria Eduarda Toledo Marques, 13, moradora do bairro Alcântara, em São Gonçalo, foi destaque da sua modalidade de Ginástica Rítmica em Outubro, sendo vice-campeã do Campeonato Estadual FGERJ V etapa, no colégio Plínio Leite, em Niterói, sua estreia na competição.

Na competição, a ginasta competiu com outras 26 ginastas do nível D infantil, e acabou faturando a medalha de prata. Maria começou no esporte em 2017, aos 5 anos de idade e começou a competir em 2024 com a equipe GRHC (Ginástica Rítmica Hayani e Thayani Cunha), baseada no Colubandê, já conquistando o título da Copa Carioca de Ginástica Rítmica (GR).

Os pais da atleta, Karolina Toledo e Rodrigo Marques, contam sobre os esforços da filha e sua dedicação à ginástica: “Ela é muito, muito dedicada ao esporte. Quando ela teve a primeira oportunidade de competir e nós vimos ela pela primeira vez em uma competição, a gente percebeu que era um caminho para ela, sabe? Agora, ela tá nessa nova fase, da FGERJ (Federação de Ginástica do estado do Rio de Janeiro), que requer muita dedicação mesmo e essa essa o que a conquista dela né que foi no primeiro estadual foi algo assim muito surreal para a gente porque realmente a disputa de um nível muito alto, a gente é surpreendeu muito com a evolução dela.” disse a mãe.

Maria Eduarda no pódio de seu primeiro campeonato estadual | Foto: Reprodução

O próximo passo da ginasta mirim é a 3ª fase da Copa Carioca, a última da competição, em dezembro. A atleta foi campeã da segunda fase em novembro, o que garantiu a classificação para a terceira fase.