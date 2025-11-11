Prepare o coração! Papai Noel desembarca no São Gonçalo Shopping neste sábado (15)

Este ano, o São Gonçalo Shopping aposta em uma decoração clássica e tradicional com um toque contemporâneo, reunindo sofisticação, interatividade e inovação - Foto: Divulgação

Este ano, o São Gonçalo Shopping aposta em uma decoração clássica e tradicional com um toque contemporâneo, reunindo sofisticação, interatividade e inovação - Foto: Divulgação

O clima de Natal vai tomar conta do São Gonçalo Shopping a partir do dia 15 de novembro, data que marca a chegada oficial do Papai Noel e a inauguração da decoração natalina de 2025, inspirada no tema “O Natal que Abraça”. O evento promete encantar crianças e adultos com uma programação repleta de surpresas, magia e emoção.

A festa de abertura das ações natalinas contará com paradas natalinas, chuva de balões, distribuição de pipocas e balões, personagens temáticos e muita diversão. A programação começa às 13h, com atividades gratuitas para toda a família, incluindo pintura facial, distribuição de bolas e pipoca.

Leia também:

Obras no Parque RJ São Gonçalo caminham para a reta final

Funcionários e empresários são investigados por furto de medidores de gás industrial



Às 15h, a turma da Animasom faz sua primeira parada natalina. Com 16 personagens animados e dançantes, eles saem da praça de alimentação e encantam lojistas e clientes por todo shopping.

Às 16h, o momento mais esperado: a chegada triunfal do Papai Noel, que vai emocionar o público em uma apresentação especial na praça de eventos do 1º piso. Em seguida, o bom velhinho participa da parada natalina e inaugura oficialmente a decoração de Natal do mall, a partir das 17h.

Para encerrar o dia, uma última parada natalina acontece na praça de alimentação e percorre o 1º piso do shopping.

Este ano, o São Gonçalo Shopping aposta em uma decoração clássica e tradicional com um toque contemporâneo, reunindo sofisticação, interatividade e inovação. O espaço natalino contará com um urso gigante instagramável, uma apresentação encantadora com ursos animatrônicos que cantam, além de uma área especial para oficinas de cartinhas do Papai Noel e uma bola interativa giratória para as crianças.

E para completar a experiência, as fotos com o Papai Noel continuam sendo gratuitas, permitindo que todos possam eternizar esse momento mágico.

“Além de linda e interativa, nossa decoração foi pensada para proporcionar experiências inesquecíveis e momentos de alegria para toda a família. É uma data comemorativa, que une as famílias e valoriza a solidariedade entre as pessoas. Essa festa é um presente para os clientes do nosso shopping”, completa Fernanda Benayon, Gerente de Marketing do São Gonçalo Shopping.

SERVIÇO – A CHEGADA DO PAPAI NOEL NO SÃO GONÇALO SHOPPING

Data: 15 de novembro

Horários:

Das 13h às 15h: Pinturinha gratuita, distribuição de balões e pipoca - ao lado do Outback

Das 15h às 15h30: 1ª Parada Natalina com a Animasom - Praça de Alimentação

Às 16h: Apresentação da Chegada do Papai Noel- Palco no 1º piso

Às 16h30: Parada Natalina

Às 17h: Inauguração da Decoração de Natal

Às 17h30 às 18h: Parada Natalina – Praça de alimentação

Evento gratuito