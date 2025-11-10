São Gonçalo garante apoio a atletas em torneio mundial de Jiu-jítsu

Neste ano, seis lutadores de Jiu-jítsu da cidade vão contar com o benefício para participar do Abu Dhabi World Jiu-Jítsu Championship - Foto: Divulgação/Ascom

São Gonçalo segue formando talentos para o mundo esportivo e, com o programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, a Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Lazer, beneficia novos atletas em campeonatos nacionais e internacionais. Neste ano, seis lutadores de Jiu-jítsu da cidade vão contar com o benefício para participar do Abu Dhabi World Jiu-Jítsu Championship, que acontece entre os dias 13 e 15 de novembro, nos Emirados Árabes Unidos.

Com apoio do programa, estarão presentes na competição os seguintes atletas:

. Jasmim Alves da Silva Barroso, de 8 anos;

. Ravi Belo Ferreira, de 11 anos;

. Stheffany Iaia, de 15 anos;

. Anna Beatriz de Souza Lopes, de 15 anos;

. Maria Sophia de Vargas Falcão, de 9 anos;

. Ana Luiza de Sousa Barros, de 11 anos

O Auxílio ao Atleta Gonçalense é destinado a esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir dos 8 anos, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.

O secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto, destaca a importância desse incentivo aos atletas da cidade que se dedicam ao esporte e sonham com a carreira esportiva.

“O Auxílio Atleta Gonçalense é um investimento no talento dos nossos esportistas. Nosso objetivo é dar condições para que os atletas da cidade possam competir em grandes torneios, representar São Gonçalo e realizar seus sonhos. Mais do que um apoio financeiro, é um incentivo à dedicação, ao esforço e ao orgulho de ver o nome da nossa cidade brilhar lá fora”, afirmou o secretário.

Para mais informações sobre o programa, a regulamentação está disponível no site: https://www.pmsg.rj.gov.br/esporte-e-lazer/projetos/auxilio-ao-atleta-goncalense/.