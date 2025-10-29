Vivendo má fase no Botafogo, Savarino tem ano com piores números desde que saiu da Venezuela

O meia Savarino, do Botafogo, foi um dos jogadores mais regulares do elenco na temporada passada. Já nesse ano, ele encontra dificuldades para repetir suas boas atuações de 2024. Em 2025, ele marcou apenas seis gols e deu seis assistências.

O número é mais baixo da carreira do venezuelano desde que deixou o Zulia, seu primeiro clube profissional. A virada do ano tem impacto no desempeno de Savarino no Glorioso em 2025. A saída de Luiz Henrique e Thiago Almada deixaram o jogador sem os parceiros que tiveram uma temporada mágica.

Ele precisou assumir o posto de potencial destaque para o ano e, até agora, isso não aconteceu. Em 2024, por exemplo, diferente do que faz atualmente, teve os melhores números da carreira, com 55 jogos, 14 gols e 12 assistências.

Recentemente, Savarino tem sido afetado por dores musculares. No último mês, ele ficou fora dos jogos contra o Grêmio (24/09) e Ceará (19/10). A região do problema físico, porém, não foi revelada pelo clube.

Entre idas e vindas nos trabalhos de recuperação e treinos, Savarino voltou a ficar à disposição contra o Ceará, mas virou opção no banco de reservas por questão técnica. O técnico Davide Ancelotti escolheu Joaquín Correa para iniciar o jogo na função de meia centralizado.

O jogador chegou a receber propostas para deixar o Botafogo. No entanto, ele escolheu ficar no clube e estendeu seu contrato até 2028.