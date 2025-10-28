O Festival Bike Arte Brasil abre nova temporada na cidade de Niterói, na Praça João Saldanha, em Santa Bárbara, no dia 1º de novembro, trazendo para as ruas da cidade fluminense uma programação gratuita que une arte urbana, cultura popular e mobilidade sustentável. Criado pelo Instituto Aromeiazero, o festival é mais que um evento: é uma ocupação cultural e cidadã das ruas que promove a bicicleta como símbolo de mobilidade justa, inclusão e diversidade. A edição em Niterói conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, que atua na promoção da mobilidade urbana sustentável e no incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte seguro e acessível.

“A presença do Bike Arte em Niterói reforça o compromisso da cidade com políticas públicas que incentivam o uso da bicicleta e a ocupação dos espaços públicos de forma segura e criativa. É uma iniciativa que soma ao que a Prefeitura de Niterói e o Niterói de Bicicleta vêm construindo ao longo dos últimos anos”, afirma Filipe Simões, coordenador da Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

Desde 2012, o Bike Arte Brasil tem sido um manifesto vivo de que “a cidade é de todas as pessoas”. A cada edição, o festival conecta artistas e coletivos locais para valorizar a cultura do território, reforçando que a pluralidade de corpos e culturas não é um detalhe.

“Niterói tem uma importante cultura de mobilidade por bicicleta. Levar o Bike Arte para lá é celebrar essa diversidade e ocupar os espaços públicos de forma democrática, acessível e criativa”, destaca Carol Pires, coordenadora do festival.

Referência nacional na cultura da bicicleta

Niterói se consolidou como uma das principais referências do país no uso da bicicleta para transporte e lazer. Com uma infraestrutura cicloviária moderna e políticas públicas inovadoras — como o sistema gratuito de compartilhamento NitBike, que já ultrapassou 1 milhão de viagens, e a ciclovia da Avenida Marquês de Paraná, a mais movimentada do Brasil —, a cidade reafirma seu compromisso com a mobilidade ativa e sustentável. O Bicicletário Arariboia, próximo à Estação das Barcas, oferece 850 vagas gratuitas e estrutura para bicicletas elétricas, fortalecendo ações que reduzem emissões de CO₂ e promovem a bicicleta como agente de transformação urbana.

Nesse cenário, o Bike Arte Brasil chega para potencializar a cultura local, por meio de uma programação cultural gratuita, que inclui pedaladas, oficinas, espetáculos teatrais, shows e intervenções urbanas, para que todas as pessoas possam participar, sentir-se pertencentes e contribuir com o coletivo.

“O Bike Arte reforça a ideia de que cultura é direito, não privilégio. Ao fortalecer artistas locais e gerar renda criativa, o festival democratiza o acesso à cultura e cria um espaço onde a arte urbana funciona como linguagem de resistência, memória e pertencimento”, finaliza Carol.

O evento já passou por diversas cidades brasileiras e, nas últimas duas edições, reuniu um público total de aproximadamente 10.541 pessoas. Além disso, realizou a manutenção de 353 bicicletas, reforçando seu compromisso com a mobilidade sustentável e o acesso facilitado à bicicleta como meio de transporte.

Realizado pelo Instituto Aromeiazero, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o festival conta com o patrocínio da Rede (Itaú Unibanco) e, na edição de Niterói, recebe apoio da Prefeitura de Niterói, da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, da Regional Santa Bárbara, do Santa Bárbara Bikers, da Decisão Bike, da Roda Cultural de Santa Bárbara e do Samba da Paixão.

Sobre o Instituto Aromeiazero

O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta como ferramenta para reduzir desigualdades sociais e tornar as cidades mais resilientes e inclusivas. Com patrocínio institucional do Itaú Unibanco e apoio de leis de incentivo, o Aromeiazero realiza ações prioritariamente em periferias e comunidades vulneráveis desde 2011, promovendo cultura, geração de renda e hábitos saudáveis.

Serviço

Festival Bike Arte – Niterói

Data: 01/11 (sábado)

Horário: 9h às 14h

Local: Praça de Santa Bárbara (Praça João Saldanha) – Santa Bárbara, Niterói

Saiba mais: https://aromeiazero.org.br/bikearte/