São Gonçalo tem inscrições abertas para 6ª Taça de Jiu-jítsu

O torneio será realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação

No dia 22 de novembro, das 9h às 17h, vai acontecer a 6ª Taça São Gonçalo de Jiu-jítsu, no Ginásio Poliesportivo Henrique Lage, na Venda da Cruz. A competição será dividida entre as categorias Festival, para crianças de 4 a 9 anos, e Lutas Casadas, para crianças e adolescentes, de 9 a 15 anos.

O torneio será realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo e tem como objetivo incentivar a prática esportiva e garantir a oportunidade de jovens talentos encararem novos desafios na modalidade.

As vagas são limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição através do WhatsApp (21) 99632-1790, contendo, obrigatoriamente, o nome completo do participante, nome da equipe ou projeto que participa, a categoria, gênero, faixa, peso e a data de nascimento.