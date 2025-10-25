Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia prende homem que abusou sexualmente da própria filha em Niterói

A investigação apontou que os abusos aconteceram em mais de uma ocasião

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de outubro de 2025 - 12:14
A ação foi realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima
Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), prenderam um homem que estuprou a própria filha de 16 anos. Ele foi capturado, nesta sexta-feira (24), em Niterói, na Região Metropolitana.

A investigação apontou que os abusos aconteceram em mais de uma ocasião.

Na ação desta sexta, os agentes realizaram diligências e encontraram o criminoso em casa, em Niterói. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

