Flávio Bolsonaro se defende após críticas por postagem sobre barcos de traficantes na Baía de Guanabara

Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se defendeu das críticas recebidas após uma publicação em que sugeria que os Estados Unidos atacassem barcos de traficantes na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Durante sua defesa, ele acusou a imprensa de “defender traficantes” e de “inventar” que ele é a favor do ataque com bombas na Baía de Guanabara.

Na ocasião, Flávio compartilhou uma postagem de Hegseth, secretário do governo de Donald Trump, que informava que o departamento de Guerra havia atacado uma embarcação de uma organização terrorista no Pacífico Leste.

Leia também:

Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Polícia Civil prende criminoso que assassinou uma mulher na Baixada Fluminense

"Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?", escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, na última quinta-feira (23).

Com a rápida repercussão de seu posicionamento nas redes sociais, Flávio reclamou das críticas que recebeu e informou que não suporta mais "ver heróis presos ou em um cemitério e um monte de bandidos soltos mandando no país".

"Uma parte da imprensa que já tem uma má vontade com a gente e adora defender o traficante de drogas inventa que eu estou defendendo que joguem bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro", disse Flávio.

STF é acionado contra Flávio Bolsonaro

O deputado federal Lindbergh Farias (RJ) e líder do PT na Câmara de Deputados, entrou com uma representação criminal no Supremo Tribunal Federal (STF), contra Flávio Bolsonaro.

No documento, Lindbergh classificou a fala do senador como uma “afronta direta à soberania e à integridade territorial do Brasil”.

Ainda segundo o deputado, a declaração de Flávio não se apoia no princípio da liberdade de expressão.

"É inadmissível que um senador da República, cujo mandato tem como essência a defesa dos interesses permanentes do Estado brasileiro, advogue publicamente em favor da submissão da soberania nacional ao poder bélico de outro país", disse Lindbergh na representação.