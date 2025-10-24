Maria Clara Pacheco é campeã no taekwondo e leva ouro para o Brasil após 20 anos
Nesta sexta-feira (24), ela superou a coreana Kim Yu-Jin, atual campeã olímpica e subiu no lugar mais alto do pódio
A lutadora Maria Clara Pacheco chegou ao primeiro lugar do pódio no Campeonato Mundial de Taekwondo, em Wuxi, na China, se consagrando campeã na categoria até 57kg. Nesta sexta-feira (24), ela superou a coreana Kim Yu-Jin, atual campeã olímpica e fez história ao trazer o outro para o Brasil após 20 anos.
“É uma emoção que eu não consigo explicar, é a primeira vez ganhando um título tão importante, que era o meu objetivo do ano. Estou muito feliz e queria agradecer a todos que estavam na torcida”, comemorou Maria Clara, que chegou ao Mundial como líder do ranking e favorita.
Após a eliminação na Olimpíada de Paris em 2024, Maria fez mudanças na equipe e desde então, são oito torneios disputados e sete medalhas de ouro. O único torneio que ela não venceu, foi o Grand Slam de Taekwondo 2024, onde ficou com o bronze.
Leia também
Instituto Gingas amplia projeto de capoeira inclusiva e leva o Din Down Down a novas cidades
Com a mão imobilizada, Arthur Cabral volta a treinar no Botafogo
Essa foi a segunda medalha conquistada por Maria Clara em Campeonatos Mundiais. Em 2023, ela ficou com o bronze também na categoria 57Kg.