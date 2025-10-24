Instituto Gingas amplia projeto de capoeira inclusiva e leva o Din Down Down a novas cidades

O Instituto Gingas, que promove capoeira e acessibilidade com muito axé e inclusão, inicia uma nova e vibrante etapa do projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família. A iniciativa segue espalhando cultura afro-brasileira, educação e arte por meio da capoeira e da música para pessoas com deficiência, agora com um alcance ainda maior: além de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu, o projeto chega também a Duque de Caxias.

Com essa expansão, o Din Down Down passa a estar presente em 16 escolas públicas, ampliando o número de participantes e levando mais movimento, alegria e aprendizado para mais de 500 crianças. Um passo cheio de ritmo e inclusão rumo a um futuro com mais oportunidades e sorrisos!

Leia também:

Denúncia leva à prisão de “Oclinho”, que abastecia o tráfico em Santa Luzia, SG

Desaparecimento de professor aposentado na Urca completa 11 dias

O projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família é um exemplo inspirador de como parcerias comprometidas com a inclusão e a cultura transformam realidades. A iniciativa conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, que reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e o acesso à cultura, e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC/RJ), que tem sido uma grande aliada na valorização de projetos que unem arte, educação e cidadania.

Realizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o projeto também conta com o apoio da APAE/Niterói e das Prefeituras Municipais e suas Secretarias de Educação, fortalecendo uma grande rede de colaboração que leva mais inclusão, alegria e oportunidades para centenas de crianças.

O Instituto Gingas é uma organização da sociedade civil que promove ações em prol da capoeira, cultura e educação, fundado pelo niteroiense David Bassous, conhecido como Mestre Bujão.