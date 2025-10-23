Jogo pela inclusão reúne seleção brasileira de nanismo e estudantes em Niterói

Jogo em celebração ao Dia Nacional do Nanismo, acontece nesta sexta-feira (24) - Foto: Divulgação

Jogo em celebração ao Dia Nacional do Nanismo, acontece nesta sexta-feira (24) - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Políticas Inclusivas vinculada à Casa Civil, realiza nesta sexta-feira (24), o “Jogo pela Inclusão, Tamanho não define talento”, em celebração ao Dia Nacional do Nanismo (25). O evento acontece às 10h30, no CE Menezes Vieira, unidade escolar vocacionada ao esporte, localizada na Rua General Castrioto, 120, Barreto, Niterói.

A ação é promovida em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e tem como objetivo estimular o respeito à diversidade corporal, valorizar o esporte como ferramenta de inclusão e reforçar a importância da convivência e empatia.

Durante a programação, haverá apresentação do Time de Futebol de Nanismo da Seleção Brasileira, seguida por uma demonstração técnica e um jogo de integração com alunos da escola, promovendo aprendizado e diálogo sobre inclusão de forma prática e inspiradora.

A abertura contará com a presença da passista e ativista Viviane Assis, referência nacional na defesa dos direitos das pessoas com nanismo, e de Yuri, porta-voz da Seleção Brasileira de Futebol de Nanismo.

“O esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão. Eventos como o Jogo pela Inclusão mostram à sociedade que diversidade e respeito caminham juntos, e que todos podem aprender e se inspirar por meio da convivência e do exemplo dos atletas.”, destaca Bia Pacheco, subsecretária de Políticas Inclusivas.

O encerramento será marcado por uma roda de conversa entre atletas e alunos, reforçando o papel do esporte como espaço de respeito, empatia e superação.