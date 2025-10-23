Paixão pelo esporte: Niteroiense vence campeonato internacional e se consagra atleta profissional de fisioculturismo

Dedicação, foco, positividade, determinação e esforço: estes são os cinco pilares que levaram a personal trainer Marcia Rocha, 33 anos, a vencer o campeonato Olympia Brasil no último domingo (20), se consagrando profissional de fisioculturismo, seu grande objetivo.

Natural de Niterói, Marcia, que também é estudante de nutrição, dedica o prêmio da competição internacional à sua rotina focada em saúde, bem estar e disciplina, que a levou ao topo do maior evento de nutrição esportiva e fisiculturismo do país.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO na academia em que trabalha há oito anos, no Centro de Niterói, a atleta contou sobre sua trajetória até chegar ao Olympia Brasil, onde conquistou o troféu na categoria Bikini Fitness.

"Eu sempre admirei muito o esporte fisiculturismo, mas não passava muito pela minha cabeça em competir, até que eu comecei a treinar, fazer atividade física, e ingressei na faculdade de educação física também. E foi então que eu resolvi ir em um nutricionista, e ele, que era atleta de fisiculturismo, me convidou pra participar do evento e prestigiá-lo. Quando vi a categoria Bikini Fitness, que é a categoria da qual faço parte hoje, eu me encantei e falei com ele que tinha vontade de participar. A partir daí, ele começou a fazer a minha preparação e fui competir pela primeira vez, em 2019 por uma outra federação", contou Marcia.

"A partir de 2023 comecei a fazer parte da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness, que é a única federação que leva a gente até a Olympia, uma federação maior, mais séria, internacional, que dá vaga para a Olympia de Las Vegas, onde todo atleta sonha em estar, e resolvi procurar o coach Diogo Bade, especialista em fitness nessa categoria, que faz toda a minha preparação. Trabalha tudo de suplementação, de dieta, de treino, faz todo o meu preparo", completou a profissional.

1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 | Foto: Layla Mussi











Leia também:

São Gonçalo é representado na 4ª Conferência Nacional LGBTQIA+ em Brasília

“Informação é poder”: palestra do MMSG alerta mulheres sobre prevenção do câncer ginecológico



Campeã internacional

Diante de todo o preparo para alcançar o topo do esporte no Brasil, Marcia Rocha se consagrou como a grande campeã do Olympia Brasil, na categoria Bikini Fitness, realizado no último domingo (20), em São Paulo.

"A gente precisa se qualificar para participar desse campeonato, e eu consegui a minha vaga em agosto desse ano, quando participei de um outro campeonato em Petrópolis e fui campeã overall (campeã absoluta de um evento de fisiculturismo, conquistado após a disputa contra os vencedores das categorias principais). E chegar ao lugar onde eu queria estar foi uma emoção indescritível. Fui com uma expectativa muito grande, pois sabia que tinha feito um trabalho bem feito, mas com os pés no chão, porque sei que é um campeonato muito grande, internacional. Eu me apresentei com 19 meninas de diversos países", contou a fisioculturista.

"Os árbitros chamam as dez primeiras colocadas para fazerem as comparações. E aí, quando chamou meu número e vi que estava entre as dez, já fiquei muito feliz. No final do dia, foram realizadas as finais para saber o grande resultado. Quando me chamaram como top 1, a campeã, nossa, eu chorei muito", completou Marcia.

Ainda de acordo com a profissional, após o resultado, ela ainda participou do Overall, que daria o cartão profissional para que as participantes vencedoras possam se tornar atletas do esporte e passem a receber remuneração pelas participações em campeonatos. "Ganhei também o cartão profissional, que é o sonho de todo atleta. Zerei o game da parte amadora e comecei agora uma nova história, que é a liga profissional".

1/2 | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

2/2 | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal





Rotina de preparação

Para Marcia, ainda que o caminho até a conquista de seu objetivo tenha sido árduo, o prazer de realizar, diariamente, uma rotina da qual sente orgulho, é uma motivação que não tem preço.

"A gente tem que fazer muitas renúncias, tem que ter 100% de foco, não pode errar 1%. Você tem que se doar por completo. Eu acordo 3h50 da manhã todos os dias, porque eu começo a dar aula aqui na academia 5h45 para a minha primeira aluna. E aí, antes de trabalhar, preciso fazer o meu cardio em casa, com 1h de bicicleta. Dou aula de 5h45 até 12h, paro, almoço, treino e volto a dar aula de novo, e no final do dia, ainda tem a faculdade de nutrição que estou cursando, no sétimo período. Além disso, ainda saio de casa com todas as minhas refeições, do café da manhã até a hora que eu volto para casa. E quando volto para casa, ainda preparo todas as marmitas do dia seguinte", explicou a profissional de fisioculturismo.

Reconhecimento e sonhos futuros

Diante de tanto foco e abdicações para a conquista do objetivo final, ser reconhecido através do seu trabalho pode ser o sonho de muitos, que, como Marcia, sonham alto pois sabem até onde podem chegar.

"A minha ficha ainda não caiu, de que agora sou atleta profissional. Parecia um sonho distante, e eu consegui. Fica o sentimento muita de gratidão e passa uma história na cabeça, de tudo que eu passei para poder chegar ali, até aquele momento. O meu foco é tanto que assim que o campeonato acabou, no domingo, eu peguei o ônibus de volta para o Rio e cheguei 5h30 da manhã. Fui em casa, deixei as malas, tomei um banho e vim para a academia", afirmou Marcia Rocha.

Após a vitória no Olympia, hoje Marcia começa uma nova fase de preparações para alcançar um novo objetivo: pisar no palco do Olympia Las Vegas. "Estou com uma expectativa muito boa. Eu me dedico 100%, estou no esporte de corpo e alma, amo o que faço, amo o meu trabalho" Eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho, amo ajudar pessoas a evoluir, a ter uma rotina mais saudável. E saber que sirvo de inspiração para minhas alunas me dá muito gás para continuar a fazer o que mais amo".

"Ainda não tenho patrocínio, mas se Deus quiser, em breve vou ter e conseguirei me organizar e competir também fora do país, porque esse é o meu propósito maior na vida, continuar inspirando e incentivando as pessoas. Digo para todas que tenham esse sonho: não desistam. É um trabalho de formiguinha, que parece estar distante. Mas o tempo passa rápido demais, e se a gente deixa para depois, aí é que fica cada vez mais distante. Quando a gente coloca amor e dedicação naquilo que a gente se propõe a fazer, é assim: entregar 100%, acreditar e confiar, que o resultado vem com certeza", completou a personal e agora fisioculturista Marcia Rocha.