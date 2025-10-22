Vasco tem renovação com Rayan até 2028 em estágio avançado

O atacante Rayan vive grande fase no Vasco. O clube sabe que o garoto tem atraído os olhares do futebol europeu e age para manter seu principal jogador da temporada no elenco. Admar Lopes, diretor de futebol do clube, revelou que já existe acordo para seguir com o jogador.

Nesta quarta (22), após o sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil, Admar contou que a negociação pode ser concluída até a próxima semana. O vínculo atual, renovado neste ano, termina em dezembro de 2026.

"Sobre o Rayan, nós controlamos o que podemos fazer. Que é fazer todos os esforços para poder renovar. As conversas estão avançadas e as coisas estão correndo bem, tanto com a família, quanto com os agentes e o jogador. Estamos confiantes que, nas próximas semanas ou até o final do ano, vamos conseguir fazer essa renovação porque é também o desejo do jogador."

O Vasco quer, além de aumentar o tempo de contrato, um reajuste salarial e também o aumento da multa rescisória de Rayan: "Uma renovação de um jogador com esse impacto é para aumentar tudo. As bases financeiras, a duração do contrato e a multa. Para proteger o Vasco da Gama", concluiu Admar.