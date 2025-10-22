Flamengo recebe o Racing na primeira partida da semifinal da Libertadores
Rubro-Negro joga no Maracanã e busca abrir vantagem para decidir a vaga em Buenos Aires, na próxima semana
O Flamengo encara o Racing, nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O retrospecto do confronto é bastante equilibrado. São seis vitórias do Flamengo, seis empates e cinco derrotas. Foram 27 gols a favor e 27 contra.
O Rubro-Negro chega na semifinal depois de uma primeira fase irregular. Nas oitavas, o Fla despachou o Internacional. Nas quartas, eliminou o Estudiantes, na decisão por pênaltis. Desde então, a equipe venceu três jogos, empatou um e perdeu um.
Filipe Luís deve escalar o Fla da seguinte forma: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
A equipe argentina foi primeira colocada em seu grupo. Na fase mata-mata, eliminou Peñarol nas oitavas, e Vélez nas quartas de final. No confronto caseiro, o Racing venceu os dois jogos. Nos últimos cinco compromissos, a equipe teve duas vitórias, dois empates e uma derrota.
A provável escalação do Racing é: Facundo Cambeses; Facundo Mura (Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa (Bruno Zuculini); Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny (Duván Vergara); Maravilla Martínez.
A arbitragem para o duelo é toda da Venezuela. Apita o jogo Jesús Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno. O VAR é comandado por Carlos Aníbal Orbe Ruiz.