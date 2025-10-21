Botafogo conta com maior presença de jovens da base entre os relacionados nos últimos jogos

O Botafogo passou a contar com um maior número de jovens relacionados para as últimas partidas do clube. As baixas frequentes por lesões no elenco tem feito esse movimento se tornar normal. Mas a aproximação entre os grupos do sub-20 e do profissional potencializaram a situação.

No duelo diante do Ceará, o zagueiro Marquinhos, o meia Zappelini e o atacante Kadir estiveram no banco de reservas. A presença constante entre os relacionados já vem acontecendo há seis partidas. A última vez que o Glorioso não teve nenhum jogador da base na relação foi contra o Atlético-MG, no dia 20 de setembro.

No período, sete atletas foram observados e escolhidos pelo técnico Davide Ancelotti para participar do jogo.

Jovens do sub-20 relacionados para jogos do profissional:

• Grêmio x Botafogo (24/09): Rhyan Luca (goleiro), Kadir (atacante), Zappelini (meia), Kauan Toledo (atacante) e Marquinhos (zagueiro).

• Fluminense x Botafogo (28/09): Justino (zagueiro), Kadir (atacante) e Zappelini (meia)

• Botafogo x Bahia (01/10): Rhyan Luca (goleiro), Kadir (atacante) e Zappelini (meia)

• Inter x Botafogo (04/10): Justino (zagueiro), Gabriel Abdias (lateral-esquerdo), Kadir (atacante) e Zappelini (meia)

• Botafogo x Flamengo (15/10): Rhyan Luca (goleiro), Zappelini (meia) e Marquinhos (zagueiro)

• Ceará x Botafogo (19/10): Kadir (atacante), Zappelini (meia) e Marquinhos (zagueiro)

A unificação do CT Lonier para os dois grupos começou em julho. O Botafogo preparou 15 sala destinadas a diferentes setores da categoria e montou um vestiário exclusivo para os jovens da base.

Com essa proximidade, a comissão técnica consegue observar os treinos e iniciar o processo de transição, principalmente em casos urgentes. Diante do alto número de lesões, foi possível ajustar a rotina de atletas da base para que estivesse com o grupo de Davide no dia a dia.

Provavelmente com mais peças do sub-20 na lista de relacionados, o Botafogo se prepara para enfrentar o Santos, no próximo domingo (26), no Nilton Santos, às 16h (horário de Brasília). O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.