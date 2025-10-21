Flamengo deve colocar em campo, contra o Racing, o trio com mais participações em gols na temporada

Pedro, Arrascaeta e Luiz Araújo são responsáveis por mais da metade dos gols do Fla neste ano - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro, Arrascaeta e Luiz Araújo são responsáveis por mais da metade dos gols do Fla neste ano - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo encara o Racing, nesta quarta-feira (22), no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O foco é abrir vantagem para decidir a vaga em Buenos Aires, na próxima semana. Para isso, o técnico Filipe Luís deve apostar na escalação do trio com mais participações em gols em 2025.

Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro devem seguir como titulares. O uruguaio e o camisa 9 marcaram gol e deram assistência no último duelo, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O Fla entende que será necessário ter em campo jogadores que entreguem participações em gols para que o placar seja mais favorável ao final do duelo.

Números do trio do Flamengo na temporada 2025:

➔ Arrascaeta (35 participações): 20 gols e 15 assistências

➔ Pedro (22 participações): 15 gols e 7 assistências

➔ Luiz Araújo (20 participações): 12 gols e 8 assistências

O três jogadores são responsáveis por 59 dos 106 gols marcados pelo Flamengo neste ano. Ou seja, 55% dos gols do clube tiveram a participação de Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro.

O jogadores foram titulares nos últimos dois compromissos do Rubro-Negro. Contra o Botafogo, vitória por 3x0; contra o Palmeiras, vitória por 3x2. Somados, o trio esteve envolvido em quatro dos seis gols assinalados pelo Flamengo nesses confrontos.