Vasco e Fluminense fazem clássico no Maracanã, nesta segunda (20)

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 19:30, no Maracanã, em clássico valido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cinco pontos distanciam as equipes na tabela e a partida pode deixar um dos rivais ainda mais próximo do G-4 do campeonato.

O Vasco vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Fortaleza, confirmando o bom momento do time do técnico Fernando Diniz. Após um início de brasileiro conturbado, o time venceu quatro das últimas cinco partidas e pulou da briga contra o Z-4 para a parte de cima da tabela.

Com 36 pontos e na nona posição, o clube tenta se aproximar dos primeiros seis colocados.

Leia também:

Você viu Yara? Jovem de 15 anos está desaparecida após sair de casa em São Gonçalo



Governo do Estado leva obras de drenagem e pavimentação aos bairros São José e Santa Tereza em Belford Roxo



Na última rodada, o Fluminense ganhou do Juventude por 1 a 0, e se aproximou ainda mais do zona de classificação para a Libertadores. O clube está na sétima posição com 41 pontos, mas tem dois jogos a menos.

A partida ainda tem jejum indigesto pelo lado Cruzmaltino. O Vasco não vence um clássico no Maracanã há mais de dois anos. No Brasileiro, esse número é maior ainda, sendo a última vitória em 2018, em cima do próprio Fluminense.

A partida tem transmissão da Cazé TV, Record e Premiere.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Coutinho; Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.