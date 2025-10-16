Jovem atleta gonçalense tem final de semana de ouro em competições de artes marciais

Enzo Simões tem apenas 15 anos e já se destaca no cenário do MMA e do Wrestling - Foto: Divulgação

Enzo Simões tem apenas 15 anos e já se destaca no cenário do MMA e do Wrestling - Foto: Divulgação

No último final de semana, um jovem gonçalense se destacou no cenário da luta continental. Enzo Simões, de apenas 15 anos, participou do Fight Week Brasil, evento realizado no Velódromo do Rio de Janeiro e organizado pela FMMAD (Federação de MMA Desportivo) no sábado (11). O torneio contou com a presença de grandes nomes do esporte, entre eles o lendário Rodrigo Minotauro.

E logo no primeiro dia, Enzo foi brilhante e mostrou toda sua versatilidade e dedicação para sair campeão em combate único. Já no domingo (12), o brasileiro participou o Sul-Americano de Wrestling. No torneio, ele derrotou quatro adversários para levar a medalha de ouro e o cinturão para o Brasil.

Em declaração para o jornal O São Gonçalo, Enzo contou como foi faturar dois títulos em dois dias: "No MMA eu consegui fazer uma luta e ser campeão. Foi uma luta muito boa, onde eu consegui mostrar para todos ali o meu Jiu-Jitsu, que é o que eu mais gosto de fazer. Todos gostaram da minha luta, então fiquei muito feliz."

"E no Wrestling eu fiz quatro lutas. Foram quatro guerras consegui ser campeão, graças a Deus. O Sul-Americano é muito importante e só tenho a agradecer. Esse final de semana foi muito produtivo. Duas competições, duas medalhas de ouro e um cinturão", completou o atleta.

Enzo treina boxe, Jiu-Jitsu, MMA e Wrestling, modalidades que têm contribuído para seu desenvolvimento técnico e físico. Com o novo título, o jovem lutador reforça seu compromisso com a carreira e segue determinado em busca de voos ainda mais altos no mundo das lutas.



A equipe de Enzo Simões busca patrocinadores para a disputa do Pan-Americano, que acontece em Monterrey, no México, entre os dias 16 e 22 de novembro. No último ano, o jovem esteve no torneio e levou a medalha de prata no MMA. Através do Instagram de Enzo (@enzolionmma) é possível encontrar o link para contribuir com o atleta.