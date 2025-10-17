Talento niteroiense: aluna do Caramujo é campeã brasileira de Levantamento de Peso Olímpico

A jovem atleta Maitê Braga, de 13 anos, conquistou o título de campeã brasileira de Levantamento de Peso Olímpico no Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado neste fim de semana, em Três Rios (RJ), pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP). Moradora do Morro do Céu, Maitê é aluna do Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), projeto da Prefeitura de Niterói que oferece treinamento gratuito em modalidades olímpicas e se consolida como referência em inclusão e formação esportiva.

Competindo na categoria até 44 kg, Maitê alcançou a marca total de 105 kg — sendo 48 kg no arranco e 57 kg no arremesso. O índice internacional da categoria é de 125 kg, o que evidencia o potencial da atleta, que ainda no início da carreira já desponta como uma das grandes promessas do esporte nacional.

A niteroiense treina quase diariamente sob a supervisão das professoras Aline Campeiro e Vitória Aveiro, ambas campeãs e referências no Levantamento de Peso Olímpico. O PESC tem sido fundamental nesse processo, oferecendo estrutura, acompanhamento técnico e oportunidades para que jovens talentos se desenvolvam dentro e fora das competições.

O subsecretário de Direitos Humanos de Niterói e treinador de atletas olímpicos, Carlos Aveiro, destacou a conquista de Maitê:

“O que a Maitê está fazendo é gigantesco. Uma menina de apenas 13 anos chegar a esse nível técnico é motivo de muito orgulho para Niterói e para o PESC. Ela já é uma potência no esporte, e com o trabalho sério que vem sendo feito, há grandes possibilidades de que, aos 15 anos, ela esteja brigando por medalhas em nível internacional. Estamos testemunhando o nascimento de uma grande atleta brasileira.”

A Prefeitura de Niterói vem ampliando os investimentos na formação esportiva de jovens talentos. O PESC realiza, em média, 1.250 atendimentos por mês e oferece 15 modalidades esportivas, entre elas Atletismo, Badminton, Ginástica, LPO, Wrestling, Skate, Futebol, Zumba, Hóquei sobre Grama, Tênis de Mesa, Jiu-Jítsu, Vôlei, Ioga e Futmesa.

Nascida na comunidade da Igrejinha, no bairro do Caramujo, Sheila Bahia hoje é coordenadora do PESC.

“A vitória da Maitê simboliza tudo o que o PESC representa: oportunidade, transformação e, acima de tudo, mudança de vida e novos sonhos. Ela chegou aqui aos 8 anos e, hoje, aos 13, já carrega uma trajetória de superação e conquista. Passou por diversas modalidades até se encontrar no Levantamento de Peso Olímpico — sempre com muita determinação. Ver uma jovem do Morro do Céu, com uma história de luta ao lado da família, alcançar um título brasileiro é mais do que uma conquista esportiva, é uma vitória de vida. Quando oferecemos estrutura, afeto e acolhimento, nossos talentos podem ir muito longe. Estamos extremamente orgulhosos e certos de que este é apenas o começo da caminhada dela”, reforça Sheila.

Inaugurado há cinco anos, o Parque Esportivo e Social do Caramujo ocupa uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, com quadra coberta, campo de futebol, pista de atletismo e skate park. Aberto a partir dos seis anos, o espaço promove cidadania, saúde e inclusão por meio do esporte, oferecendo estrutura para que jovens de comunidades de Niterói possam sonhar e alcançar resultados como o de Maitê.