Presente de luxo: Vini Jr e jogadores do Real Madrid ganham BMW para a temporada

O clube divulgou as imagens da ação com Vini Jr, Rodrygo, Eder Militão, Mbappé, entre outros - Foto: Divulgação/Real Madrid

O clube divulgou as imagens da ação com Vini Jr, Rodrygo, Eder Militão, Mbappé, entre outros - Foto: Divulgação/Real Madrid

Entre os inúmeros benefícios de jogar pelo Real Madrid, a parceria com a BMW é um dos mais luxuosos. Todos os anos, os atletas e o treinador ganham um novo lançamento da marca, e nesta quinta-feira (16) os jogadores puderam escolher seus novos veículos.

O clube divulgou as imagens da ação com Vini Jr, Rodrygo, Eder Militão, Mbappé, entre outros, com os veículos que poderão usar durante a temporada. Somando o preço de todos, a fatura para o time espanhol passa da casa dos R$ 27 milhões, na cotação atual.

Leia também:

Flamengo domina Botafogo e segue na caça ao Palmeiras pela liderança do Brasileirão

Vasco vence Fortaleza e segue firme no Brasileirão

Segundo o jornal espanhol 'Marca', os atletas do Real Madrid puderam escolher entre seis diferentes versões oferecidas pela montadora alemã: M5, XM, i7 M70, i5, iX60 e i4 M60.

A iniciativa faz parte do acordo de patrocínio que a BMW mantém com o clube desde 2022.