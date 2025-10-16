Vasco vence Fortaleza e segue firme no Brasileirão

O Vasco venceu o Fortaleza por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (15), na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão. Após expulsão de Hugo Moura no 1º tempo, os cariocas balançaram as redes com Rayan e David.



Fortaleza e Vasco se encontraram nesta noite em momentos distintos. O Tricolor luta contra o rebaixamento na Série A, enquanto que o Cruz-Maltino conseguiu se distanciar do Z4 após os resultados mais recentes.

Os times buscaram criar chances nos primeiros minutos, sem gols. Posteriormente, Hugo Moura recebeu cartão amarelo por falta em Guzmán. Após revisão no VAR, a arbitragem mudou a decisão e aplicou o cartão vermelho ao meio-campista.

O Tricolor tentou se lançar mais ao ataque com a superioridade numérica. No entanto, quem abriu o placar foi o Vasco. Coutinho ajeitou para Rayan, que partiu em velocidade e finalizou de pé esquerdo para superar Brenno.

Precisando da vitória, o Leão passou a dominar as ações na etapa final. O time apostou em cruzamentos e teve chance em cabeceio de Kuscevic, que foi defendido por Léo Jardim. Depois, o arqueiro parou uma tentativa de Bareiro.

Com cada vez menos presença ofensiva, o Vasco passou a defender das intervenções de seu goleiro. Palermo promoveu a entrada de Moisés, que voltou a campo após mais de seis meses. Em chute forte, o atacante exigiu nova grande defesa de Léo Jardim.

Em rara escapada vascaína, Puma Rodríguez recebeu pela direita e achou David, que bateu para ampliar o marcador contra seu ex-clube. Assim, o Cruz-Maltino venceu o Fortaleza como visitante pela primeira vez desde 2003.