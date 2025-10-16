Flamengo domina Botafogo e segue na caça ao Palmeiras pela liderança do Brasileirão

O Flamengo teve uma vitória dominante sobre o Botafogo por 3 a 0, nesta quarta-feira (15), no Estádio Nilton Santos, gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata. A equipe rubro-negra continua na perseguição ao Palmeiras, líder do Brasileirão. Os alvinegros ocupam a quinta posição.

O placar de 3 a 0 representa a maior vitória do Flamengo sobre o Botafogo em um clássico no Estádio Nilton Santos. Dos últimos 11 duelos com mando do Alvinegro, o Flamengo venceu 10.

O Flamengo segue na perseguição ao Palmeiras e com a vitória vai aos 58 pontos, três atrás do rival paulista. O Botafogo continua em quinto com 43, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia e ver Fluminense e São Paulo colarem até o fim da rodada.

