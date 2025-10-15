Circuito FutDELAS agita a Praia de Icaraí neste fim de semana com muito futebol, energia e representatividade
Evento é aberto ao público e promete reunir atletas, famílias e torcedores em dois dias
A Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), será palco de mais uma edição do Circuito FutDELAS, neste sábado e domingo, dias 18 e 19 de outubro, a partir das 8h, em frente à Rua Oswaldo Cruz.
O evento é aberto ao público e promete reunir atletas, famílias e torcedores em dois dias de muitoesporte, amizade e empoderamento feminino na areia.
Leia também:
Vini Jr. é processado por pertubação ao sossego durante festa de dois dias no Rio
Vai faltar água: Cedae faz manutenção anual no dia 16 de outubro
Criado para fortalecer o futebol feminino e incentivar a prática esportiva em todas as idades, o Circuito FutDELAS já se tornou uma referência na cidade, reunindo jogadoras de diferentes níveis e categorias, em um clima de celebração, aprendizado e superação.
Programação:
Sábado (18/10)
08h – Master e Escolinha
10h – Iniciante (Extra)
12h – Sub23
13h – Amador
Domingo (19/10)
08h – Iniciante
10h – Open e Intermediário
13h – Sub17
14h – Sub13
O Circuito conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).
■ Local: Praia de Icaraí (em frente à Rua Oswaldo Cruz)
■ Data: 18 e 19 de outubro
■ Horário: a partir das 8h
■■ Evento gratuito e aberto ao público