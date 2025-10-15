Circuito FutDELAS agita a Praia de Icaraí neste fim de semana com muito futebol, energia e representatividade

A Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), será palco de mais uma edição do Circuito FutDELAS, neste sábado e domingo, dias 18 e 19 de outubro, a partir das 8h, em frente à Rua Oswaldo Cruz.

O evento é aberto ao público e promete reunir atletas, famílias e torcedores em dois dias de muitoesporte, amizade e empoderamento feminino na areia.

Leia também:

Vini Jr. é processado por pertubação ao sossego durante festa de dois dias no Rio

Vai faltar água: Cedae faz manutenção anual no dia 16 de outubro

Criado para fortalecer o futebol feminino e incentivar a prática esportiva em todas as idades, o Circuito FutDELAS já se tornou uma referência na cidade, reunindo jogadoras de diferentes níveis e categorias, em um clima de celebração, aprendizado e superação.

Programação:

Sábado (18/10)

08h – Master e Escolinha

10h – Iniciante (Extra)

12h – Sub23

13h – Amador

Domingo (19/10)

08h – Iniciante

10h – Open e Intermediário

13h – Sub17

14h – Sub13

O Circuito conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

■ Local: Praia de Icaraí (em frente à Rua Oswaldo Cruz)

■ Data: 18 e 19 de outubro

■ Horário: a partir das 8h

■■ Evento gratuito e aberto ao público