São Gonçalo recebe campeonato brasileiro de handebol master

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Handebol e pela Federação de Handebol do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

São Gonçalo é um celeiro de talentos de handebol e, a partir da próxima quinta-feira (16), será palco do Campeonato Brasileiro de Handebol Master. Parte dos jogos dos times masculinos e femininos, das categorias com mais de 40 anos, será realizada no Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte. A outra parte será realizada em Niterói.

A competição é promovida pela Confederação Brasileira de Handebol e pela Federação de Handebol do Rio de Janeiro e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.

Estão entre as participantes do campeonato as gonçalenses Zezé Sales, uma das maiores jogadoras de handebol do Brasil, multicampeã estadual e medalhista dos Jogos Pan-Americanos, e Idalina Mesquita, a Daly, tricampeã Pan-Americana.

Além delas, Anderson Armond e Marcus Vinícius Silva também foram convocados para a competição. Os quatro atletas participam do Projeto Superação no Handebol, da Secretaria de Esporte e Lazer, que visa formar novos talentos da modalidade em quatro núcleos espalhados pela cidade.

O evento, que tem entrada gratuita, tem como objetivo valorizar o legado das gerações que fizeram história nas quadras e celebrar a amizade e a paixão pelo handebol. As partidas terão início às 13h, na quinta e sexta-feira (16 e 17) e a partir das 10h, no sábado (18) e no domingo (19).