Fluminense tem Juventude como pedra no sapato para abrir sequência decisiva

Nesta quinta-feira (16), o Fluminense inicia uma sequência importante de jogos na temporada. O clube joga cinco, dos próximos seis, no Maracanã. O primeiro desafio é um adversário complicado na história recente.

O Juventude é uma 'pedra no sapato' do Tricolor. São apenas duas vitórias do Flu nos últimos 12 jogos contra os gaúchos. Esse período tem até mesmo uma eliminação de Copa do Brasil, em 2024. O clube carioca tem até uma longa sequência sem perder no Rio de Janeiro para o adversário. A última vez, há 19 anos.

Mas o recorte tem apenas cinco confrontos e em três deles o resultado foi empate. Os dois times ficaram um longo período sem se enfrentar por conta dos rebaixamentos da equipe da Serra Gaúcha, entre 2007 e 2021. Desde que voltou a figurar na elite no futebol brasileiro, só perdeu em 2022 no Maracanã.

A vitória é essencial para o Fluminense entrar na briga por uma vaga na Libertadores. As próximas quatro partidas são dentro de casa, antes de viajar e encarar o Ceará, no Castelão. A sequência tem mias um jogo em casa contra o Mirassol.

O clube se vale do estádio para arrancar e se colocar no G-4. O Tricolor é o sexto melhor mandante do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Bahia e Mirassol. São oito vitórias, um empate e três derrotas em casa.