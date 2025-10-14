Vasco deve ter retorno de Cuesta e Gómez para enfrentar o Fortaleza, na quarta (15)

Andrés Gómez deve ser titular do Vasco na partida contra o Fortaleza, na quarta (15) - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Andrés Gómez deve ser titular do Vasco na partida contra o Fortaleza, na quarta (15) - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O Vasco finalizou nesta terça-feira (14) a preparação para o duelo contra o Fortaleza, na Arena Castelão, na quarta (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz terá o retorno do zagueiro Carlos Cuesta e também deve alterar o ataque.

Com o momento ruim vivido pelo argentino Pablo Vegetti, substituído nas últimas partidas, Andrés Gómez deve ganhar uma chance desde o início da partida. O colombiano treinou entre os titulares na Data Fifa.

Leia também:

▶ Polícia apreende uma tonelada de cobre em galpão no Apollo II

▶ Projeto de lei que proíbe fabricação e venda das armas de gel é sancionado no Rio

Diniz deve manter Hugo Moura e Barros como volantes, além da principal referência criativa no meio-campo, Philippe Coutinho. Tchê Tchê deve ser opção no banco. Paulo Henrique, titular da Seleção brasileira no último duelo, está fora. O Cruzmaltino desistiu da logística que havia montado para trazer o lateral.

O Vasco busca somar pontos fora de casa para se aproximar da parte de cima da tabela e manter a boa sequência sob o comando de Diniz. O treinador reencontra o time que enfrentou em sua estreia na atual passagem pelo clube, quando venceu por 3x0, em São Januário, pela 9ª rodada do Brasileirão.