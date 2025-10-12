Meia botafoguense, Montoro, tem ombro operado na Argentina e agradece clube nas redes sociais

Montoro, meia argentino do Botafogo, de 18 anos, passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura no ombro direito, em Buenos Aires, na Argentina, na manhã deste sábado (11). Nas redes sociais, o meia alvinegro fez uma declaração agradecendo o clube pela liberação para jogar a Copa do Mundo sub-20, pela seleção Argentina.

"A operação correu bem. Agradeço ao Botafogo por me dar a oportunidade de realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo com a minha seleção. Agora estou focado na minha recuperação e ansioso para voltar ao Fogão em breve. Obrigado por todas as mensagens de apoio e carinho", declarou o jogador.

Os responsáveis pela cirurgia foram os médicos da seleção argentina, mas os doutores do clube carioca estiveram em contato a todo momento. Montoro ficará na Argentina nos primeiros dias de pós-operatório, próximo de seus familiares.

A fratura aconteceu nas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20, na última quarta-feira, na partida entre Argentina e Nigéria. Na ocasião, Montoro foi substituído no primeiro tempo e levado ao hospital durante o intervalo.

O meia ainda não tem data de retorno aos gramados.