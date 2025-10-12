Charles do Bronx leva bônus de R$ 276 mil com vitória no UFC Rio e promete 'festa na favela'

Charles do Bronx saiu da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, como o grande vitorioso da noite, após finalizar Mateusz Gamrot e ganhar o bônus de "Performance da Noite". A premiação foi de 50 mil dólares (cerca de R$ 276 mil), e o lutador falou dentro do octógono que usará parte do dinheiro para fazer uma festa na favela em comemoração ao Dia das Crianças.

"Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que eu ganhei mais 50 mil dólares. Vamos fazer uma festa gigantesca na favela. Segunda-feira a gente vai fazer uma festa gigantesca na favela. É Dia das Crianças e é isso. O moleque veio da favela para o mundo", disse o Charles.

O lutador foi ovacionado pelo público desde o momento que entrou na arena. Charles começou a luta da mesma forma de sempre, andando pra frente e pressionando o adversário.

Do Bronx finalizou Gamrot com um mata leão no segundo round, ampliando seu cartel para 24 vitórias, 11 derrotas e 1 no contest.

Outros três brasileiros também foram premiados com o bônus na noite. Vitor Petrino venceu Thomas Petersen com um nocaute no terceiro round, Julia Polastri nocauteou Karolina Kowalkiewicz no último assalto, e a estreante Bia Mesquita finalizou Irina Alekseeva no segundo round.