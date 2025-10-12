Brasileiro faz história no fisiculturismo e leva título no Mr. Olympia

O Brasil realizou um feito histórico na madrugada desde domingo (12), em Las Vegas, nos EUA. O acreano Ramon Dino finalmente se tornou campeão da categoria Classic Physique, no Mr. Olympia, após anos "batendo na trave". Ele teve que venceu outros 30 competidores para se sangrar o detentor do título.

Ramon competiu pela primeira vez no Olympia em 2021, quando terminou em quinto lugar. Em seguida, foi vice-campeão em 2022, 2023 e ficou na quarta colocação em 2024. Em todas essas edições o campeão foi o canadense Chris Bumstead (CBum), que se aposentou após conquistar seu hexacampeonato em 2024.

A Classic Physique é a segunda categoria mais importante do Mr. Olympia, perdendo apenas para Open Bodybuilding, categoria sem limite de peso que costuma ter os verdadeiros "monstros" do fisiculturismo.

Leia também:

Operação contra rinha de galo termina com mais de 80 pessoas na delegacia



Homem é morto a tiros no Rio e crime podem ser de grupos que exploram 'gatonet'



Com a vitória, Dino levou pra casa US$ 100 mil (cerca de R$ 552 mil).

Quem também se sagrou campeã, foi a brasileira Eduarda Bezerra na categoria Wellness, divisão mais leve, que premia a beleza das formas além da musculatura. Em segundo lugar ficou outra brasileira, Isa Nunes, campeã de 2024. A categoria Wellness foi criada em 2021, e o Brasil venceu todos os anos desde então.