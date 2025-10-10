CRA-RJ celebra 60 anos da Administração com encontro em Niterói para impulsionar o desenvolvimento profissional e oportunidades

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) realizará o Encontro de Administradores (Encad) em Niterói, no dia 14 de outubro, a partir das 18h, no Clube Português do município. O evento, que celebra os 60 anos da regulamentação da profissão no Brasil, é gratuito, aberto ao público e visa oferecer um espaço de atualização, networking e oportunidades para profissionais e futuros talentos.

Com a expectativa de reunir um público engajado, o Encad Niterói contará com uma programação robusta, focada em temas cruciais para o cenário profissional atual. A Adm. Rejane Magalhães trará insights valiosos sobre “A Recuperação Judicial como campo de atuação estratégica para o Profissional de Administração”, explorando um nicho de mercado em expansão. Em seguida, o Adm. Elson Teixeira abordará a “Gestão por Competências”, destacando a importância do desenvolvimento contínuo de habilidades para fortalecer carreiras e impulsionar a performance das organizações.

A solenidade de abertura será conduzida pelo presidente do CRA-RJ, o Adm. Wagner Siqueira, que compartilha a visão e o entusiasmo para esta celebração.

"Ao longo de seis décadas, a Administração tem demonstrado sua importância estratégica, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do nosso país, tanto na esfera pública quanto privada. Este encontro é uma oportunidade ímpar para trocarmos experiências com os profissionais de Niterói, nos atualizarmos e reafirmarmos o compromisso com a excelência e a inovação que caracterizam nossa classe", garante o presidente.

O Encad Niterói integra as ações do CRA-RJ para o Jubileu de Diamante da profissão de Administrador, regulamentada pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965. Esta data histórica é um lembrete do papel fundamental que os administradores desempenham, adaptando-se e crescendo junto com os desafios do mercado e da sociedade.

O evento é uma chance imperdível para a comunidade de Niterói e região aprofundar conhecimentos, expandir sua rede de contatos e celebrar as conquistas de uma categoria que continua a moldar o futuro.

Serviço – ENCAD Niterói

● Data: 14 de outubro (terça-feira)

● Horário: A partir das 18h

● Local: Clube Português de Niterói

● Endereço: R. Prof. Lara Vilela, 176 - Ingá, Niterói

● Inscrição: Gratuita e com vagas limitadas, pelo link: https://eventos.cra-rj.org.br/niteroi-encad/

