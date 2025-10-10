Jorge Jesus relembra vitória do Flamengo em 2019: 'Foi vitória marcante'

O Flamengo voltou a ser mencionado pelo técnico Jorge Jesus, porém dessa vez para relembrar o momento mais significativo de sua carreira. Durante uma participação no ‘Portugal Football Summit’, ele falou sobre a conquista da Libertadores de 2019, como a mais mercante de sua trajetória, especialmente com a virada nos últimos minutos, quando o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 sobre o River Plate.

"Foi o titulo que mais felicidade deu e mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 perdíamos por 1 a 0 e, em dois minutos, ganhamos. Gabigol faz 2 gols e foi uma emoção, num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo e era um sonho para eles. Há 20 anos que não ganhavam (na verdade 38 anos)", contou Jorge Jesus para o jornal português ‘Record’.

"Foi vitória marcante exatamente pelo momento e porque a Libertadores é como a Champions na Europa. Claro que na Europa tem divulgação maior, mas a Libertadores é muito importante", disse.

O técnico ainda comparou o Flamengo com outros três grandes clubes português, para exemplificar o peso da vitória de 2019.

"Benfica, Sporting e Porto são grandes clubes, mas Flamengo tem 50 milhões de torcedores. Não é brincadeira", comparou.