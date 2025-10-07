Rei e Rainha do Mar Copacabana: inscrições abertas para a etapa mais tradicional do festival

As inscrições para as provas de natação no mar, corrida na areia, beach biathlon e provas kids estão abertas - Foto: Divulgação - Januzzi Films/Effect Sport

A etapa mais tradicional do Rei e Rainha do Mar, apresentado pela Shell, será nos dias 13 e 14 de dezembro, em Copacabana (RJ), na altura do Posto 5, com expectativa de sete mil participantes. As inscrições para as provas de natação no mar, corrida na areia, beach biathlon e provas kids estão abertas pelo site reierainhadomar.com.br.

“Copacabana é uma etapa que nos dá muito orgulho de fazer porque ela já está no radar seja dos cariocas ou de quem vem de fora do Rio para aproveitar a prova e uma visita à cidade no auge da alta temporada. Para este ano, estamos dedicados a criar cada vez uma experiência perfeita e emocionante seja para os iniciantes como para quem já participa há muitos anos”, afirma Claudia Porto, Diretora do Rei e Rainha do Mar.

O Rei e Rainha do Mar de Copacabana chega na sua 16ªedição, a etapa mais longeva do maior festival de esportes de praia que completa 16 anos em 2025 – a única vez que deixou de ser realizada foi em 2020 por conta da pandemia da covid 19.

No sábado, 13, os interessados podem se inscrever no Open (500m), no Beach Biathlon (1k de natação + 2.5k de corrida) ou o Super Challenge 10k para quem nada. Já para os amantes de corrida na areia, são oferecidas duas provas: Beach Run 2,5k ou 5k. No primeiro dia do evento é quando vai acontecer todas as provas infantis. Na corrida: Kids Run 50m (3 a 4 anos), 100m (5 a 7 anos), 300m (8 a 10 anos) e 600m (11 a 13 anos) e na natação: Kids Swim 200m (9 a 11 anos) e 400m (12 e 13 anos). Já no domingo, 14, haverá três provas: Sprint (1k), Classic (2k) e Challenge (3.5k).

Estamos muito felizes em retomar a parceria com esse projeto. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa capaz de transformar realidades, promovendo não apenas saúde e bem-estar, mas cidadania. Nossa agenda de patrocínios esportivos reitera o compromisso da Shell com a sociedade brasileira ao apoiar iniciativas que promovem desenvolvimento e inclusão social” – comenta Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Marca da Shell Brasil.

Conectado com os valores do Rei e Rainha do Mar, o Sesc RJ firmou a parceria com o festival para apoiá-lo justamente porque atua fortemente no ensino da natação, tendo 675 alunos matriculados em 11 unidades do estado. E a oferta de vagas aumentará nos próximos anos com a abertura de novas unidades com piscina e a instalação do equipamento em unidade já existente. Como atletas e embaixadores da sua marca, conta com nomes de peso: Ana Marcela Cunha, Maria Paula Heitmann e Guilherme Costa (Cachorrão).

No caso das pessoas com deficiência interessadas, todas têm direito a 50% de desconto na inscrição e a acompanhamento nas provas, conforme as normativas da modalidade. Essa necessidade precisa ser avisada no ato na retirada do kit.

As inscrições para as provas de natação no mar, corrida na areia, beach biathlon e provas kids estão abertas em reierainhadomar.com.br. A retirada de kits será na Marina da Glória nos das 11, 12 e 13 de dezembro.

O Rei e Rainha do Mar Copacabana, com patrocínio master pela Shell, tem o patrocínio da Speedo e do Sesc RJ, Suplementação oficial Equaliv e conta com as seguintes parcerias de mídia: B.drops, Bibi Sucos, Roxy Dinner Show e Visit Rio.

Confira as provas adultas no sábado, 13 de dezembro

Provas a partir de 14 anos (completo em 2025):

06h20 | Super Challenge (10k)

06h30 | Beach Run 2.5k e 5k

07h00 | Biathlon Masculino (1k de natação + 2.5k de corrida)

07h20 | Biathlon Feminino (1k de natação + 2.5k de corrida)

08h30 | Open Masculino (500m)

08h50 | Open Feminino (500m)

Provas para as crianças:

Kids Run

09h15 | 50m (3 a 4 anos)

09h30 | 100m (5 a 7 anos)

09h45 | 300m (8 a 10 anos)

10h00 | 600m (11 a 13 anos)

Kids Swim

09h30 | 200 m Masculino (9 a 11 anos)

09h50 | 200 m Feminino (9 a 11 anos)

10h10 | 400 m Masculino (12 e 13 anos)

10h30 | 400 m Feminino (12 e 13 anos)

Confira as provas adultas no domingo, 14 de dezembro

Provas a partir de 14 anos (completo em 2025):

07h00 | Sprint Masculino (1k)

07h30 | Sprint Feminino (1k)

08h00 | Classic Masculino (2k)

08h30 | Classic Feminino (2k)

09h00 | Challenge Masculino (3.5k)

09h30 | Challenge Feminino (3.5k)

SERVIÇO

Rei e Rainha do Mar Copacabana

Quando: 13 e 14 de dezembro

Onde: chegadas no Posto 5

Inscrições: reierainhadomar.com.br

Retirada de kits: Marina da Glória (Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória), nos dias 11, 12 e 13/12 - com horários agendados previamente