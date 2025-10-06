Janja visita o barracão da Acadêmicos de Niterói e confirma presença no desfile na Marquês de Sapucaí

Durante o encontro, Janja conheceu o projeto da escola e confirmou presença no desfile, que homenageará o presidente Lula na Marquês de Sapucaí em 2026 - Foto: S1 Fotografia / Divulgação Gardel Assessoria

A Acadêmicos de Niterói iniciou a semana com uma visita mais do que especial. A primeira-dama do país, Janja, esteve presente no barracão da escola, na Cidade do Samba, na manhã desta segunda-feira (6). Durante o encontro, Janja conheceu o projeto da escola e confirmou presença no desfile, que homenageará o presidente Lula na Marquês de Sapucaí em 2026.

Recebida pelo presidente Wallace Palhares e pela primeira-dama da escola, Amanda Palhares, Janja conheceu todo o local onde será desenvolvido o carnaval de 2026 e acompanhou os bastidores da confecção de fantasias e alegorias. Diretamente do carnavalesco Tiago Martins e do enredista Igor Ricardo, conheceu os detalhes do enredo e da homenagem que está sendo preparada.

A visita também contou com presenças como Anielle Franco, Ministra da Igualdade Racial; Luciana Santos, Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Elmo José, Diretor de Carnaval da Liesa, Marcos Vinicius, Prefeito da Cidade do Samba e do carnavalesco Milton Cunha.

Com o enredo “Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no domingo, 15 de fevereiro.